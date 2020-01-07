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Belediyeden sabahları sıcak çorba ikramı

Sungurlu Belediyesi'nin büyük ilgi gören sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi yeniden hizmete girdi.

07.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:20 Belediyeden sabahları sıcak çorba ikramı
Belediyesi'nin büyük ilgi gören sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi yeniden hizmete girdi. İkramdan iş ve okula yetişme telaşıyla kahvaltı yapmadan evden çıkan vatandaş ve öğrenciler yararlanıyor.

Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Sungurlulu öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısındı.

Sabahın erken saatlerinde çorba ikramının yapıldığı belediye otobüs durağına giden Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, " İlçe halkı belediyemizin bu hizmetinden bir hayli memnun. Özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlar ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrencilerimiz için de bulunmaz bir fırsat sunuyor. Ev tipi sıcak çorbanın kokusu işe giden vatandaşları da cezbediyor. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Sungurlu Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz " dedi. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel

Kaynak: İHA

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