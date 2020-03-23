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Belediyeden "sebil dezenfektan" uygulaması

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından duraklara, belediye binalarına ve otobüslere el dezenfektanı konulurken, şehrin her yerinde benzer çalışmalar aralıksız sürüyor.

23.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:48
Belediyeden
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından duraklara, belediye binalarına ve otobüslere el dezenfektanı konulurken, şehrin her yerinde benzer çalışmalar aralıksız sürüyor.

Afyonkarahisar'da duraklara, belediye otobüslerine ve belediye binasına konulan el dezenfektanı aparatı sayesinde vatandaşlar belediyede işlem yaptırırken, otobüse binerken ve inerken rahatlıkla ellerini dezenfekte ediyor. Vatandaşlar tarafından "sebil dezenfektan" olarak tabir edilen uygulama dan halkın memnun olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dezenfektan çalışmalarının ise aralıksız sürdüğünü kaydetti.

"Elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz"

Başkan Zeybek, "Biz birim müdürlerimizle bir araya geldik, toplantı yaptık. Sağ olsun veteriner ekiplerimiz, temizlik biriminde çalışan arkadaşlarımız olsun, yol şubedeki çalışan arkadaşlarımız olsun hepsi de teyakkuz halindeler. Diğer birimlerde olmayan makineler vardı bizde, ilaçlama makineleri. Elimizde yeteri miktarda ilacımız vardı, dezenfektan ilaçlarımız. Belediye binamızı, duraklarımızı, toplu taşıma araçlarımızı, kamu binalarını, muhtarlıklarımızı, okulların birçoğunu dezenfektan etmeye halen daha arkdaşlarımız devam ediyorlar. Afyonda böyle bir virüs bulaşmasının olmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Duraklarımıza, belediye girişlerimize, katlara hatta otobüslere dahi el dezenfektan aparatlarını yerleştirdik vatandaşlarımızda memnuniyetle ifade ediyor" diye konuştu.

"Fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz"

Kentte fırsatçılara fırsat vermemek adına zabıta ekiplerinin emniyet ve jandarma ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğünün de altını çizen Başkan Zeybek, Korona virüsü fırsata çevirenlere karşı alınan tedbirlerden de bahsetti. Zeybek, "Fırsatçılarla alakalı Valimizin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi İl Hıfzıssıhha yönetimi olarak. Orada da gerek emniyet gerek jandarma gerek zabıta ekiplerimiz de bu fırsatçılara her an müdahale edebilecek şekilde teyakkuz halindeler. Fırsatçılara fırsatçılık yapmalarına müsaade ettirilmeyecek" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel

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