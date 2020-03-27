Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediyeden sıra dışı virüs önlemi

Dünya çapında pandemi ilan edilen korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kahramanmaraş'ta semt pazarlarına giren çıkan tüm vatandaşları dezenfekte ediyor.

27.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:36
Belediyeden sıra dışı virüs önlemi
Dünya çapında pandemi ilan edilen korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kahramanmaraş 'ta semt pazarlarına giren çıkan tüm vatandaşları dezenfekte ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Karaziyaret Mahallesi Cuma Pazarı'na korona virüs salgınına rağmen önlem almadan gelen vatandaşları korumak adına tüm giriş çıkışlarında vatandaşları baştan aşağı dezenfekte etti.

El dezenfektanı ile birlikte vatandaşların pazar sepetlerini hatta geldikleri araçların dışını bile ilaçlayan belediye ekipleri, vatandaşların ayakkabılarını dahi dezenfekte ederek, sağduyu çağrısında bulundular.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafı, alınan tedbirler kapsamında seçme döneminin bittiğini, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını ve maske ve el hijyenlerine toplum sağlığı için azami dikkat etmelerini istediler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Belediyeden sıra dışı virüs önlemi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:53: ANTALYA Muratpaşa'da koronavirüse karşı kurulan 'ozon odası'na yoğun ilgi - Haber 16:53: Keskin'de ihtiyaç sahipleri vatandaşlara 51 bin liralık yardım - Haber 16:53: Haymana da korona virus tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte - Haber 16:53: Başkan Özdemir'den il dışından gelenlere çok önemli uyarı: "14 gün kuralına uyun" - Haber 16:53: İBB Başkanı İmamoğlu koronavirüsle mücadele çalışmalarını anlattı (1) - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:14: İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler