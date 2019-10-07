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Belediyeden ücretsiz kurslar

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz "Dikim Elemanı" ve "Ön Muhasebe" kurslarına kayıtların devam ettiği bildirildi.

07.10.2019 17:14Belediyeden ücretsiz kurslar
Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz "Dikim Elemanı" ve "Ön Muhasebe" kurslarına kayıtların devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayıt yatırmak isteyenlerin Niğde Belediyesi İş İstihdam Ofisi ve İŞKUR İl Müdürlüğüne 16 Ekim'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
Belediye, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hüdavend Hatun Kadın, Çocuk ve Gençlik Derneği ( HÜKAGED ) iş birliği ile düzenlenen Dikim Elemanı kursu belediyesi hizmet binasında, Ön Muhasebe kursu ise halk eğitim merkezi ek hizmet binasında verilecek.

Niğde Belediyesi, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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