Haberler » Güncel » Belediyeden ulaşım kolaylığı - Haber

Belediyeden ulaşım kolaylığı

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Tuna Mahallesi'nde bulunan üst geçide merdiven yaparak vatandaşlar için ulaşım kolaylığı sağladı.

21.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:36Belediyeden ulaşım kolaylığı
Belediyesi'ne bağlı ekipler Tuna Mahallesi'nde bulunan üst geçide merdiven yaparak vatandaşlar için ulaşım kolaylığı sağladı. Akın açıklamasında "Mahallelerimize ihtiyaçlar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine üst geçide bağlantı sağlaması amacıyla merdiven düzenledik. Vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıran tüm çalışmalarımız, buradan sonra mahallelerimizin ihtiyaç duyulan farklı noktalarında da sürecek" dedi. - BARTIN

Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:44 BM: İdlib'deki çadır kampı saldırısını en şiddetli biçimde kınıyoruz
20:42 Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
20:40 Türk Kızılay, Bosna Hersek'teki "Vucjak" krizini çözmek istiyor
20:40 Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:38 EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama
20:37 Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:17 Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
21.11.2019 20:44:33