Belediyeden Üreticiye Kovan Desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, bal üreticilerine 860 kovan dağıttı.
Kentte kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla daha önce üreticilere, arı barınağı ve güneş enerjisi panelleri desteğinde bulunan belediye tarafından destekleme hakkı kazanan 86 çiftçi için alınan kovanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Organik Pazar Yeri'nde tutanak karşılığı teslim edildi.
Destekten duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler belediye yetkililerine teşekkür etti.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA