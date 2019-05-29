Belediyeden vatandaşlara bayramlık yardımı

Şehitkamil
Belediyesi, Ramazan Bayramı
öncesinde 11 bin 600 dar gelirliye bayram kıyafeti ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Gıda Bankasında dağıtılan yardımlar, Ramazan Bayramı öncesi tüm ailelere teslim edilmiş olacak.
Yapılan yardımları almak için eşleri ve çocuklarıyla Gıda Bankasına gelen ihtiyaç sahibi aileler, gönüllerince hem kendileri, hem de çocukları için kıyafet ve ayakkabı beğendi.
İstediği giysi ve ayakkabıyı seçen ailelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Ayrıca bayramlık elbiselerin yanında temizlik malzemesi hediye edildi.
İhtiyaçlarının büyük bölümünün Şehitkamil Belediyesi tarafından giderildiğini aktaran aileler, çok memnun olduklarını kaydettiler.
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Kaynak: AA