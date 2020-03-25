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Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği

Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği Nilüfer Belediyesi koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara hijyenik el sıvısı, maske, sabun ve eldivenden oluşan paketleri dağıttı.

25.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:14
Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği
BURSA - Nilüfer Belediyesi koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara hijyenik el sıvısı, maske, sabun ve eldivenden oluşan paketleri dağıttı.
Nilüfer Belediyesi, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları için her türlü desteği sürdürüyor. Belediye, vatandaşların sağlıklarını korumak için kullanacağı malzemelerden oluşan paketleri yoğun noktalarda dağıttı. İçinde cerrahi maske, eldiven, alkol bazlı hijyenik el sıvısı ve sabun bulunan paketler vatandaşlara verildi. Paketleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Özer ile Adem Vural, zabıta ekipleri ile birlikte Bursaray istasyonları, market önleri ve pazarlarda dağıttı. Vatandaşlara ayrıca koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirici broşürler de verilerek, uymaları gereken kurallara dikkat çekildi.
Vatandaşlar belediyenin yaptığı bu hizmetten memnuniyet duyduklarını belirttiler.
Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de Nilüfer'de halkın salgından korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Dağıttığımız bu paketlerde yer alan malzemeler kalabalık ortamlara girmek zorunda kalan vatandaşlarımızın bir süre de olsa ihtiyacını karşılayacak. Herkesin salgınla mücadele konusunda hassasiyetini bekliyoruz. Ama öncelikle herkese evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan mecburi olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz" diye konuştu.
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Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği

Kaynak: İHA

Etiketler: nilüfer belediyesi, Bursa, Yerel

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Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği

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