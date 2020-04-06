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Belediyeden "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlilerine meyve ikramı - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi görevlilerine meyve ikramında bulundu.

06.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:09
Afyonkarahisar Belediyesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi görevlilerine meyve ikramında bulundu.
Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi ile Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Öner, kentte, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için yoğun mesai harcayan görevlilere çalışmalarında başarılar dileyerek meyve ikramında bulunuldu.
112 ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin büyük fedakarlıkla çalıştığını dile getiren Öner, şöyle konuştu:
"Buradaki arkadaşlarımızın her biri canla başla çalışıyorlar. Bu süreçten en kısa sürede çıkacağız. Bu günleri sağlıkla duayla aşacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlarımız salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanları. Her gün gerek 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için binlerce çağrıya cevap vermekte ve bu çağrıları doğru yerlere iletmektedirler. Burada yoğun bir telefon trafiği var. Kendilerine başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. İnşallah el birliği ile bu süreçten en kısa sürede çıkacağımıza inanıyorum."
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikramlar için teşekkür etti. Belediyeden ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ görevlilerine meyve ikramı - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Güncel

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Belediyeden "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlilerine meyve ikramı - AFYONKARAHİSAR
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