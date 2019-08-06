Haberler» Güncel» Haber

Belediyeden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara temizlik hizmeti

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizlikleri yapılıyor.

06.08.2019 09:02 Belediyeden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara temizlik hizmeti
Kırıkkale Belediyesi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizlikleri yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla Sosyal Konsey ekipleri tarafından bayram öncesi kentte ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinin temizlendiği belirtildi.
Açıklamada, Belediye Başkanı Saygılı'nın şu ifadelerine yer verildi:
"Bayram öncesi belediye ekiplerimiz yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizledi. Belediye olarak kentimizde yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ailelerimize destek veriyoruz. Özveriyle çalışma yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum."
Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hatun Çağlar da belediye ekiplerinin kendilerine sahip çıktığını belirterek, Saygılı'ya teşekkür etti.

Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:28   DHA DIŞ ? 11 araca çarptı... Hasar 500 bin Pound
10:27   TUSAŞ stajyer mühendis alacak
10:27   Adıyaman'da ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
10:26   Bilecik Valisi Şentürk muhtarla bir araya geldi
10:26   arşiv - pakistan gnkurmay başkanı
10:25   DEAŞ ve El Kaide'ye eleman temin eden 22 kişi adliyeye sevk edildi
10:25   Otoparkın merdivenlerinden düşüp öldü