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Belediyeden Yaya Geçitleri Ve Yön Levhaları Çalışması

Karaman Belediyesi trafiğin yoğun olduğu ve yayaların sıklıkla kullandığı bölgelerde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

11.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:57Belediyeden Yaya Geçitleri Ve Yön Levhaları Çalışması

Bir taraftan ilimizin en ücra köşelerini asfalt ve kaldırıma kavuşturan, yıpranan yolları yenileyen Belediyesi, ulaşımının daha güvenli, konforlu ve rahat olmasını sağlamak için de yol çizgileri ve trafik uyarı levhalarıyla cadde ve sokakları süslemeye devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde sinyalizasyon ve yaya geçidi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mevcut yaya geçitlerinde ise deforme olmuş yol çizgileri yenilenirken, kavşaklara ise trafik uyarı ve yön levhaları dikiliyor.

Vatandaşların güvenliği açısından bu çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, ayrıca şehrin yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösterdiklerini de ifade etti. Başkan Kalaycı açıklamasında: "Şehrimizin birçok noktasında kavşak ve yol düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücü ve yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaş odaklı belediyecilik kapsamında ilk önceliğimiz her zaman insan güvenliğidir. Bu kapsamda trafik uyarı ve yön levhaları başta olmak üzere, yol çizgileri ve yaya geçitlerini yeniliyor, cadde ve kavşakları tek tek standartlara uygun hale getiriyoruz. Bu asil şehrin refah seviyesini artırarak daha yaşanılabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel

Kaynak: Bültenler

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