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Belediyeden YKS hazırlık kursları

Kepez Belediyesinin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için hayata geçirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları açıldı.

22.09.2019 13:50Belediyeden YKS hazırlık kursları
Kepez Belediyesinin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için hayata geçirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, lise mezunu ve lise son sınıf öğrencilerinin ilgi gösterdiği YKS kursları, Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'ndaki dersliklerde başladı.
Kurslarda, derslerin yanı sıra yıl boyunca öğrencilere ücretsiz deneme sınavları da düzenlenecek.
Deneme sınavları Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek.
Belediyenin YKS kurslarına devam eden öğrencilerden ilk yıl 120, ikinci yıl ise 203 öğrenci üniversite kapılarını aralamıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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