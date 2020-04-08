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Belediyeden yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı

Belediyeden yöresel şiveli 'evde kal' çağrısıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediye koronavirüse karşı yöresel şiveyle hazırlanan bilboardlarla 'evde kal' çağrısı yaptı.

08.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:41
Belediyeden yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediye koronavirüse karşı yöresel şiveyle hazırlanan bilboardlarla 'evde kal' çağrısı yaptı.
Erbaa Belediyesi koronavirüse karşı vatandaşları uyarmak için yöresel şiveyle billboardlar hazırladı. Yöresel şiveyle söylenen sözlerden oluşan uyarıların yer aldığı bilboardlarda 'Dip dibe sorutmayın, meydanda ağleşmeyin, gıldır gıcık işler için dışarı çıkman, evde kal heğri' gibi uyarı yazıları yazıldı.
Yöresel şiveyle evde kal uyarısı yapmak için bilboardlar hazırladıklarını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Devletimizin evde kal çağrısını yöresel bir dille, biraz da mizah katarak vatandaşlarımızın dikkatini çekelim, uyarılar yerini bulsun istedik. Yöresel dilimizle bunu anlatmaya çalıştık. Mizah içeriyor ama bu işin şakasının olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem Erbaalı vatandaşlarımızın hem de ülke genelindeki bütün vatandaşlarımızın olayı mizah çerçevesinde ciddiye alması için böyle bir çalışma yaptık" dedi.
Başkan Karagöl, yaptıkları çalışmanın sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Belediyeden yöresel şiveli ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karagöl, Güncel

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Belediyeden yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı
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