Belediyeler Birliğinden Alaca'ya hibe itfaiye aracı

Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Alaca
Belediyesine itfaiye aracı hibe edildi.
Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu
, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye aracını teslim aldıklarını, aracın yangına müdahaleyi hızlandıracağını kaydetti.
İhtiyaçlara anında cevap verebilmek adına araçların yenilenmesi çalışmalarına hız verdiklerinin belirten Şaltu, "İlçemize itfaiye aracı hibe eden TBB'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca aracın ilçemize kazandırılmasında katkısı olan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan ve İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Halil İbrahim Şaltu
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Kaynak: AA