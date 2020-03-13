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Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor

Görüntü Dökümü: Camilerin dezenfekte edilmesi Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları Sokaklarda dezenfektasyon çalışmaları - TokatTokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:29
Görüntü Dökümü:
Camilerin dezenfekte edilmesi
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları
Sokaklarda dezenfektasyon çalışmaları
- Tokat
Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, cuma namazı öncesi tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarını belirli aralıklarla tekrarladıklarını belirtti. Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor

Kaynak: AA

Etiketler : Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel

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