Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor
Görüntü Dökümü: Camilerin dezenfekte edilmesi Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları Sokaklarda dezenfektasyon çalışmaları - TokatTokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:29
Görüntü Dökümü: Camilerin dezenfekte edilmesiBelediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamalarıSokaklarda dezenfektasyon çalışmaları- Tokat
Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, cuma namazı öncesi tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarını belirli aralıklarla tekrarladıklarını belirtti.
Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, cuma namazı öncesi tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarını belirli aralıklarla tekrarladıklarını belirtti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor
Etiketler : Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel
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