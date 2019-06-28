Belediyeler, tabutçuluğu öldürdü

Ankara 'da yaşayan Arif Altınkaya (57), babasının 1967 yılında açtığı imalathanede yaptığı tabutları satarak, geçimini sağlamaya çalışıyor. 50 yılı aşkın süredir mesleğini yaşatmaya çalışan, ayda 2- 3 tabut satabilen Altınkaya, "Eskiden bu meslek iyiydi. Ölüme çare bulunmadı; ama tabuta çare bulundu sonunda. Son yıllarda belediyeler bu işe el attığı için, tabutların gidişi düştü, kefenin gidişi düştü" dedi.

Arif Altınkaya, Ankara Kalesi'nde 1967 yılında babasının açtığı imalathanede çırak olarak tabutçuluğa başladı. Okuldan kalan zamanlarında iş yerinde çalışan Altınkaya, mesleği öğrendikten sonra işi babasından devraldı. Arif Altınkaya, geçmişte 7-8 meslektaşının bulunduğu Ankara Kalesi'nde şimdi tek tabutçu olarak faaliyet gösteriyor. Ankara Kalesi'ni son tabutçusu olduğunu söyleyen Altınkaya, kaybolmaya yüz tutan mesleğini 50 yılı aşkın süredir yaşatmaya çalıştığını belirtti.

BELEDİYELER ETKİLEDİ

Altunkaya, belediyelerin halka verdiği ücretsiz cenaze hizmetlerinin işlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Eskiden bu meslek iyiydi. Bizim bu bölgede, 7-8 tane tabutçu dükkanı ve imalathanesi vardı. Ölüme çare bulunmadı; ama tabuta çare bulundu sonunda. Son yıllarda belediyeler bu işe el attığı için, tabutların gidişi düştü, kefenin gidişi düştü. Şimdi belediyeler tabutunu veriyor, kefenini veriyor. Bize de 'ben belediyeden almak istemiyorum, kendi paramla alacağım' diyenler geliyor" dedi.

'GAYRİMÜSLİMLER AYAKTA TUTUYOR'Hem Müslümanlar hem de gayrimüslimlere tabut üretimi yaptığını vurgulayan Altınkaya, "Burası turist bölgesi olduğu için, bizim imalathane özellikle yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Geliyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Bir bakıyorsun cenazeleri oluyor, doğru buraya geliyorlar. Gayrimüslimlere verdiğimiz tabutlar bizi ayakta tutuyor. Bir de yurt dışına giden cenazeler için veriyoruz" diye konuştu.Müşterilerini diğer esnaf gibi güler yüzle karşılayamadığını ifade eden Altınkaya, tabutçuluğun artık kaybolan mesleklerden biri olduğunu belirtti. Altınkaya, Müslüman tabutlarının 250- 500, gayrimüslim tabutlarının ise 500-1000 lira arasında sattığını sözlerine ekledi.



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Mertkan MORKOÇ/ANKARA,

