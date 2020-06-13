Belediyelerde işten çıkarmalar protesto edildi

Adana'da, belediyelerdeki işten çıkarmalara Memur-Sen tarafından sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen eylemle tepki gösterildi.

13.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:45
Adana'da, belediyelerdeki işten çıkarmalara Memur-Sen tarafından sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen eylemle tepki gösterildi.
Memur-Sen tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen eylemde, alana asılan dövizler ve atılan sloganlarla işten çıkarmalar protesto edildi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eylemi az sayıda katılımla gerçekleştirdiklerini ancak destekçilerinin on binler olduğunu söyledi.
Adana Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli personel arasında BEM-BİR-SEN üyesi olmadığına dikkati çeken Uslu, "Biz buraya hak, hukuk, adalet ve birilerine sendikacılık dersi vermeye geldik. Çünkü biz, diğerlerine göre değil, değerlerine göre tavır alan, sendikacılığa da millet sevdasına da üst bir çıta, yeni bir soluk getiren erdemliler hareketiyiz." dedi.
31 Mart seçimlerinin ardından belediyelerde işinden edilen toplam emekçi sayısının 22 bin 831, sözleşmeli personel sayısının da 1302 olduğunu aktaran Uslu, mücadeleleri sonucunda işlerine geri dönen sözleşmeli personel sayısının ise 87 olduğunu söyledi.
Adana Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalarla ilgili de bilgi veren Uslu, şöyle devam etti:
"Zeydan Karalar başkanlığındaki Adana Büyükşehir Belediyesindeki zulüm raporunu açıklıyorum. Ekmeklerinden edilen sözleşmeli personel sayısı 468. Yine Adana Büyükşehir Belediyesinden işlerinden olan işçi sayısı 2 binden fazla. 'Belediye başkanı olduğum bir yerde hiçbir kardeşimizi işten atmayacağız. Emeği ile çalışan kardeşlerim biz hayatımızın hiçbir anında hiç kimseyi işten atmadık.' Şimdi soruyorum, seçimlerden önce sen böyle dememiş miydin Zeydan Karalar?"
Uslu, mücadelelerini sürdüreceklerini, emeği, ekmeği ve emekçiyi hedef alanların haksız, zorba, hukuksuz ve şuursuz iş ve işlemlerine sessiz kalmayacaklarını kaydetti.
Açıklamaların ardından eylem alanında Adana Büyükşehir Belediye binasının yer aldığı pankartın önüne siyah çelenk bırakıldı. Belediyelerde işten çıkarmalar protesto edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Memur Sen, Adana, Güncel, Haber

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