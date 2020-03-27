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Belediyelerden korona virüse davetsiz nikah tedbiri

Türkiye'de korona virüs nedeniyle iptal olan düğünlerin ardından evlenecek çiftler nikah için belediyelerin nikah salonlarına koştular.

27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:24
Belediyelerden korona virüse davetsiz nikah tedbiri
Türkiye 'de korona virüs nedeniyle iptal olan düğünlerin ardından evlenecek çiftler nikah için belediyelerin nikah salonlarına koştular.

Korona virüs nedeniyle düğün salonlarında alınan önlemler, belediyelerde kıyılan nikah sayısında artış yaşanmasına sebep oldu. Kayseri Melikgazi Belediyesi Nikah Salonlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşların güvenliği için çiftler ve şahitler dışında kimse salona alınmıyor ve nikah masası her nikahtan sonra dezenfekte ediliyor. Evlenecek çiftlerin nikah salonlarına gelmelerinde sakınca olmadığını söyleyen Melikgazi Belediyesi Nikah Memuru Bekir Yerlitaş, "Belediyelerdeki nikah sayılarında bir artış oldu. Nikah günü alıp da ileride düğün salonlarında nikah kıydıracak çiftlerimiz, nikahlarını ya belediyelerine aldırıyorlar ya da ileri bir tarihe aldırıyorlar ama çoğunluk belediyede kıydırıyorlar nikahlarını. Düğün salonları net bir tarih veremediği için buradaki nikahlarda bir artış oldu. Bizler önlem olarak temizliğe dikkat ediyoruz ve dezenfektan yaptırıyoruz. Her nikahtan önce evlenecek çiftlerimize ve yanında gelen misafirlerimize dezenfekte işlemi yapılıyor. Nikaha da çiftle ve şahitler olarak maksimum 4 kişi alıyoruz. Başka misafirleri istemiyoruz sakıncalı olduğu için. Biz de nikah memurları olarak genelde maske takıyoruz, doktorlarımız bu konuda ne tavsiye ettiyse uyuyoruz bunlara. Vatandaşlarımızın nikah konusunda korkmalarına gerek yok. Bizim de temennimiz bu ortamın bir an önce düzelmesi ve ülkemizin eski haline dönmesi. Vatandaşlarımıza endişelenecek bir durum olmadığını söylemek istiyorum. İsterlerse nikahlarını belediyede kıydırabilirler. Burada nikahı olan çiftlerimize de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz zaten. Düğünlerini ilerleyen tarihlerde yapabilirler ama nikah konusunda biz yardımcı oluyoruz" dedi.

Nikah töreni olan Ümit ve Seda Nur Gürbüz çifti, "Ülkemizde felaket anlamında bir virüs var. Bizim nikah tarihimiz daha ileri bir tarihteydi, virüs nedeni ile şimdi yaptık. Tehlikeli bir durum içindeyiz. Herkes için sıkıntılı bir süreç. Belediye iki şahit ile önlem aldı bu duruma. Hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Türkiye, Güncel

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