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Belediyelere kapalı pazar yeri konusunda birlikte hareket etme çağrısı

Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, kentte kapalı pazar yeri kurmayı planlayan belediyelere birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

20.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:22Belediyelere kapalı pazar yeri konusunda birlikte hareket etme çağrısı
Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, kentte kapalı pazar yeri kurmayı planlayan belediyelere birlikte hareket etme çağrısında bulundu.
Kabacan, yaptığı açıklamada, çok meşakkatli ve zor meslekleri olduğunu, vatandaşlara en güzel meyve ve sebze satışı yapmak için mücadele ettiklerini söyledi.
Son günlerde belediyelerin kurmayı planladıkları kapalı pazar yerleri konusunda odalarından görüş alınmasını isteyen Kabacan, "Adapazarı, Serdivan ve Erenler'deki kapalı pazar yerlerini belediyelerimizle birlikte düzenledik. Yerleşim alanları, tezgahların kurulması, parkları, sosyal alanları kurduk, bugüne kadar da hiç sorun yaşamadık. Bunun için diğer ilçelerimizdeki belediye başkanlarımızın da gelecekte sorun yaşamamalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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