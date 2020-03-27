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Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu

Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu Nevşehir Belediyesi, "Foşur foşur yıkadık" Niğde Belediyesi, "İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik" Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi'nin şehrin yıkamasının ardından Niğde Belediyesi de şehrin caddelerini yıkadı.

27.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:18
Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu
Nevşehir Belediyesi, "Foşur foşur yıkadık"
Niğde Belediyesi, "İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik"
NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi'nin şehrin yıkamasının ardından Niğde Belediyesi de şehrin caddelerini yıkadı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi 24 Mart Salı günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkadı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma sonrasında resmi sosyal medya hesaplarında "Foşur Foşur yıkadık" paylaşımı ile bir video paylaşıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bu video kısa bir süre sonra 5 milyon kez izlendi.
Nevşehir Belediyesinin bu paylaşımının ardından ise Niğde Belediyesi 26 Mart Perşembe gün şehrin cadde ve sokaklarını yıkamasının ardından sosyal medya hesabından "İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik" paylaşımında bulundu. Niğde Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video ise 1 milyon 400 bin kez izlendi.
Nevşehir ve Niğde Belediyelerinin korona virüse karşı yapılan temizlik çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Niğde Belediyesi, Nevşehir, Niğde, Genel

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Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu

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