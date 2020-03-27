Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu

Korona virüsle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesinin şehri yıkamasının ardından Niğde Belediyesi de şehrin caddelerini yıkadı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu
Korona virüsle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesinin şehri yıkamasının ardından Niğde Belediyesi de şehrin caddelerini yıkadı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi, 24 Mart Salı günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkadı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma sonrasında resmi sosyal medya hesaplarında "Foşur Foşur yıkadık" paylaşımı ile bir video paylaşıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bu video kısa sürede 5 milyon kez izlendi.

Nevşehir Belediyesinin bu paylaşımının ardından ise Niğde Belediyesi, 26 Mart Perşembe günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak, sosyal medya hesabından "İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik" paylaşımında bulundu. Niğde Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video ise 1 milyon 400 bin kez izlendi.

Nevşehir ve Niğde Belediyelerinin temizlik çalışmalarını anlatan videolar, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Niğde Belediyesi, Nevşehir, Niğde, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi
Bakan Koca’ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu Haberler
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak - Haber 13:10: Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan "Evde kalın" çağrısı - Haber 13:10: Eskişehir semalarında leylekler görsel şölen sundu - Haber 13:10: AK Parti Muş Milletvekili Şimşek'ten "evde kal" çağrısı - Haber 13:09: Yüksekova'da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber