Belediyem Benimle" Gönülleri Fethediyor

04 Aralık 2018 Salı 14:01



04 Aralık 2018 Salı 14:01

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek projeleri şehre kazandıran Osmangazi Belediyesi, 'Belediyem Benimle' ekibi ile vatandaşın sıkıntılarına çare olmaya devam ediyor.Vatandaşların sorun ya da ihtiyaçlarının takibini yapmak ve gerekli tedbirlerin ilk elden gözlemini sağlamak amacıyla 'Belediyem Benimle' projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, gönülleri adeta fethediyor. Mahalleleri tek tek gezerek vatandaşların kapılarını çalan ekip, başta belediyeden yardım talep eden vatandaşlar olmak üzere ziyaret ettikleri evlerdeki vatandaşların öncelikle ekonomik ve sosyal hayat standartları ile ilgili bir değerlendirme yapıyor. Yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi ailelere erzak, ev eşyası, giyecek, yakacak, okul çantası ve medikal malzeme gibi birçok konuda yardımcı olunuyor. Ayrıca belediyenin görev alanı dışında kalan konularda da vatandaşı bilgilendiren Osmangazi Belediyesi, kişilerin ilgili kurumlara ulaşmasına ve hızla destek almalarına yardımcı oluyor.Hizmete başladığı 2015 yılının Temmuz ayından bu yana 639 bin 787 vatandaşla yüz yüze temas kuran Osmangazi Belediyesi, 24 bin 114 hane ziyaretinde bulundu. 10 bin 693 giysi yardımı, 334 aileye medikal ürün yardımı, 28 bin 861 aileye sosyal yardım ve bin 896 kişiye iş imkanı sağlayan Belediyem Benimle ekibi, aynı zamanda her gün iki farklı noktada iki öğün olmak üzere çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Kıyafet ve ikinci el eşya temini de sağlayan Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor.'Belediyem Benimle Projesi' ile sosyal yardımlaşma duygusunu yaygınlaştırmak, paylaşımı arttırmak, toplumsal, ahlaki ve sosyal gelişimi desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından da büyük takdir görüyor. Bu çalışmalarımız Osmangazi'de ihtiyaç sahibi tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar sürecek. Vatandaşımıza ihtiyacınız olduğunda 'Osmangazi Yanınızda' diyerek, onlara kucak açıyoruz" dedi. - BURSA