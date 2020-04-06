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Belediyenin adıyla vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Isparta Belediyesinin adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıs tutuklandı.

06.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:26
Belediyenin adıyla vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Isparta Belediyesinin adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıs tutuklandı.

Isparta'da bazı mahallelerde posta kutularına ve kapı önlerine Isparta Belediyesi logosu ile 'Biz Bize Yeteriz Ispartam' sloganının yer aldığı ve İBAN numarası verilerek bağış istenen kağıtlar bırakılmıştı. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Isparta Belediyesinin adını kullanarak vatandaştan para toplamaya çalışan şüphelinin 29 yaşındaki H.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, H.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kamu kurum ve kuruluşlarının ismi kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Milli Dayanışma Kampanyası dışında herhangi bir kampanya yok"

Konuyla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası dışında herhangi bir kampanya bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın hesap numarası verilerek para veya yardım istenmesi durumunda ya da kamu kurum ve kuruluşlarının adlarını kullanarak yardım talep eden kişilere itibar etmemeleri ve bu tarz yardım talep eden kişi ya da kişileri kolluk kuvvetlerine bildirmeleri önem arz etmektedir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa
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