Haberler » Güncel » Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber

Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "İlk kez Eskişehir'e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı?" diye soran kullanıcıya, "Var, içlik" yanıtı verildi. Belediye hesabının cevabı, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:26

Son zamanlarda sosyal medyada belediye hesaplarının yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken, bunların bir yenisi de Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nden geldi.

"VAR, İÇLİK"

Eskişehir'e ilk kez gideceğini belirten, 'Emre Buluj' adlı kullanıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Odunpazarı Belediyesi'nin hesabına, "İlk kez Eskişehir'e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı? Size yönlendirdiler" yazdı. Odunpazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nca yönetilen Twitter hesabından yanıt olarak, "Var, içlik" yazıldı.

BİNLERCE KEZ BEĞENİ ALDI

Belediyenin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı. Birçok kişi de paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı.

Öte yandan Eskişehir'de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haber
17:28   Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Haber
17:28   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi - Haber
17:28   HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Haber
17:28   MARMARA ADASI'NA ELEKTRİK KESİNTİSİ (Zarar gören kabloların yerine kullanılacak... - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
16:45   Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Haber
16:33   İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Haber
30.12.2019 17:39:30