Belediyenin kampanyası 15 sokak köpeğine yuva oldu

Kastamonu
Belediyesi tarafından sosyal medyada "Sokaktaki dostlarımıza sahip çıkalım" kampanyası başlatıldı.
Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Havyan Bakımevi'nde tedavi gören hayvanların sahiplendirilmesi için başlatılan projede, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden duyuru yapıldı.
Bakımevinde tedavi gören ve tedavileri tamamlanan 15 sokak köpeği, kampanya sayesinde sahiplendirildi.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.
Kastamonu'nun büyük bir duyarlılık gösterdiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarımız sürüyor. Sokak hayvanlarını sıcak yuvayla buluşturmak isteyen vatandaşların Geçici Hayvan Bakımevi ile iletişime geçmelerini istiyorum." dedi.