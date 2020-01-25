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Belediyenin konseri deprem dolayısıyla ertelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk halk müziği konseri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendi.

25.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:06Belediyenin konseri deprem dolayısıyla ertelendi
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk halk müziği konseri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendi.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, kentteki kültür sanat faaliyetleri kapsamında Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün gerçekleştirilmesi planlan "Türkü Dağarcığı" konserinin, ileriki günlerde izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu tarafından bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan konser, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sebebiyle ertelenmiştir. Yaşanan afette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kayseri, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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