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Belediyenin merdiven boşluğunda intihara kalkıştı

YALOVA Belediyesi hizmet binasındaki merdiven boşluğuna çıkan E.A., borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu.

09.08.2019 13:57 Belediyenin merdiven boşluğunda intihara kalkıştı
YALOVA Belediyesi hizmet binasındaki merdiven boşluğuna çıkan E.A., borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. E.A., yaklaşık 1 saat süren çaba ile intihardan vazgeçirildi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Yalova Belediyesi hizmet binasına gelen E.A.(34) adlı erkek, borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyerek, 5'inci katın merdiven boşluğuna çıktı. Belediye çalışanları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediyeye gelen itfaiye ekipleri, branda açtı. Polis, yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonunda E.A.'yı intihardan vazgeçirdi. E.A., sağlık kontrolü için Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

- Yalova

Yalova Belediyesi, Yalova, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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