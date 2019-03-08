Belediyenin Mesleki Eğitim Verdiği Kadınlar İstihdam Edildi

Kaynak: AA

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresince yürütülen "Öğren Kazan Üret Kazan" projesi kapsamında mesleki eğitim alan kadınlar istihdam edildi.Proje doğrultusunda hayata geçirilen dikiş, nakış ve tekstil kursuna katılan 300 kadın meslek öğrendi, bin kadın ise düzenlenen etkinliklere katılma fırsatı buldu.Mesleki eğitim alan kadınlardan 70'i istihdam olanağına kavuşurken, yaklaşık 20'si de kendi işini kurdu.Üretilen ürünlerin Büyükşehir Belediyesinin mağazalarında satışından elde edilen gelir de kursiyerlere dağıtılıyor."Mardin'de kadınların yüzü artık güldü"Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirttiklerini kaydetti.Yaman, Mardin'de kadınlara, engellilere, gençlere ve çocuklara pozitif ayrımcılık yapacaklarını söylediklerini hatırlatarak, bu doğrultuda projeler geliştirdiklerini aktardı."Gençlik Merkezi", "Bilgi Evleri", "Engelsiz Mardin", "Yazın Havuz Kışın Buz Pisti" gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Mustafa Yaman, bu çalışmalarla Mardin'in, kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin yüzünün güldüğü bir şehir haline geldiğini ifade etti.Yaman, "Yaklaşık 2 yıldır yakalamış olduğumuz huzurla şehirde herkesin yüzü güldü. Mardin'de kadınların yüzü artık güldü." değerlendirmesinde bulundu.Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkan Vekili Mehtap Bingül, GAP İdaresi ile yürüttükleri projenin sürdürülebilir olduğunu belirtti.Meslek edinme kursuna katılan kadınlardan bir bölümünün kendi iş yerlerini açma imkanı yakaladığını anlatan Bingül, 70 kadının da istihdamının sağlandığını kaydetti.Mehtap Bingül, proje ile daha fazla kadına hizmet vermeye devam edeceklerini aktardı."Ekmeğimi kendi kazancımla alabiliyorum"Mesleki eğitim alan kadınlardan Eslihan Özmen, yaklaşık 8 aydır kursa devam ettiğini söyledi.Özmen, "2 aydır istihdam ediliyorum. Bizim için iyi oldu. Hem aileme destek oluyorum hem de sosyalleşiyoruz." diye konuştu.Hayriye Çalbay da eğitim alırken çocuklarına da ücretsiz kreş hizmeti verildiğini belirterek, "Meslek öğreniyorum. Ekmeğimi kendi kazancımla alabiliyorum.Burayı çok seviyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.