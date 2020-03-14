Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi
Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildiŞANLIURFA'da özel kıyafetli ve maskeli belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal tesisler ve fuar alanında bulunan ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
14.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:21
Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi
ŞANLIURFA'da özel kıyafetli ve maskeli belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal tesisler ve fuar alanında bulunan ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri kentte devam eden dezenfeksiyon çalışmalarıyla insanların yoğun olarak kullandığı fuar merkezi başta olmak üzere, Sakıp'ın Köşkü, Hamarat Eller, üretim tesisi, GAP SUKAY, Cumhuriyet Tesisleri, Beltur Ocakbaşı ve diğer tüm tesisler ile Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları dezenfekte edildi. Virüs salgını nedeniyle kentte düzenlenen evlilk ve mobilya fuarı vatandaşların toplu alanları kullanmaması nedeniyle fuarın sönük geçtiği görüldü. Temizlik ekipleri, dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla yapılan uygulamalarda tüm detaylar gözden geçirildi. Belediye ekipleri, çalışma takvimi çerçevesinde tüm belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle ortak kullanım alanlarında yoğunlaştırılan çalışmalarda, alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla uygulama yapılıyor.
ŞANLIURFA'da özel kıyafetli ve maskeli belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal tesisler ve fuar alanında bulunan ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri kentte devam eden dezenfeksiyon çalışmalarıyla insanların yoğun olarak kullandığı fuar merkezi başta olmak üzere, Sakıp'ın Köşkü, Hamarat Eller, üretim tesisi, GAP SUKAY, Cumhuriyet Tesisleri, Beltur Ocakbaşı ve diğer tüm tesisler ile Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları dezenfekte edildi. Virüs salgını nedeniyle kentte düzenlenen evlilk ve mobilya fuarı vatandaşların toplu alanları kullanmaması nedeniyle fuarın sönük geçtiği görüldü. Temizlik ekipleri, dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla yapılan uygulamalarda tüm detaylar gözden geçirildi. Belediye ekipleri, çalışma takvimi çerçevesinde tüm belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle ortak kullanım alanlarında yoğunlaştırılan çalışmalarda, alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla uygulama yapılıyor.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi
Etiketler : Koronavirüs, Güncel
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