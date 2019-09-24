Belediyenin ücretsiz kurslarıyla üniversiteli oldular

Van
Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz Beden Eğitimi ve SporYüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılan 185 öğrenciden150'si çeşitli üniversitelerin spor
bölümlerine yerleşti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi ile Kadın ve AileMerkezindeki eğitimlerle her kesimden vatandaşa ulaşarak, eğitimalanında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kültür ve Sosyal İşlerDaire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BESYO hazırlık kurslarına gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nisanayı ile 185 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda gençler,aylar süren eğitime tabi tutuldu. Yaklaşık 6 ay boyunca ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmengözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli idman yapan gençleryoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı.Kursiyerlerden 150'si başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzereçeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşirken, 5 öğrenci de sporlisesinde okumaya hak kazandı."