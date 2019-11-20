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Belediyenin yaptığı kaldırımı "özel mülkiyet" gerekçesiyle tel örgüyle kapattılar

Belediyenin yaptığı kaldırımı "özel mülkiyet" gerekçesiyle tel örgüyle kapattılarMALATYA - Malatya'da bir sokakta belediye tarafından yapılan kaldırım, özel mülkiyete girdiği gerekçesiyle arsa sahibi tarafından tel çitlerle kapatıldı.

20.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:23
Belediyenin yaptığı kaldırımı "özel mülkiyet" gerekçesiyle tel örgüyle kapattılar
MALATYA - 'da bir sokakta belediye tarafından yapılan kaldırım, özel mülkiyete girdiği gerekçesiyle arsa sahibi tarafından tel çitlerle kapatıldı. Her gün kaldırımı kullanan vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde her gün yürüdükleri kaldırımın tel çitlerle kapatıldığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Belediyenin yıllardır yaptığı kaldırımın özel mülkiyet alanına girdiği gerekçesiyle bir arsa sahibi tarafından tel çitlerle kapatılmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar, bu duruma bir anlam veremediklerini söyledi.
Konunun mahkemelik olup olmadığını da bilmediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini dile getirdiler.
Belediyenin yaptığı kaldırımı

Malatya, Genel

Kaynak: İHA


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