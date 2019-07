Belediyenin yaşam merkezi kadınlara ekmek kapısı oldu

SİNAN BALCIKOCA - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde oluşturulan yaşam merkezinde belediye öncülüğünde bir araya gelen 300 kadın, hazırladıkları el emeği ürünlerin satışından aylık kişi başı 500 ila 2 bin lira kazanıyor.İlçe merkezinde bin 400 metrekarede inşa edilen Akpınar Yaşam Merkezi'nde belediye öncülüğünde örgütlenen kadınlar, "gazete dokuma", "filografi, etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış", "Yağcıbedir halı dokuma" atölyelerinde çalışıyor.Kadınların hazırladığı, özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, yine onların biçtiği fiyat üzerinden belediye tarafından pazarlanıyor.Ziyaretçiler, kadınların işlettiği ve yöresel yemeklerin yapıldığı bir de lokantanın bulunduğu merkezde karınlarını doyurduktan sonra, buradan hediyelik ürünler alıyor.Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen gün turizmle gelişen ilçeye dışarıdan daha fazla ziyaretçi çekmek amacıyla projeler hazırladıklarını söyledi.Kadınların önceleri sadece ürettikleri "Sındırgı bebekleri"ni satarak aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Yavaş, daha sonra belediyenin projeleriyle kadınların farklı alanlarda üretime geçtiğini dile getirdi.Birkaç kadınla başladıkları bu yolda 300 kişiye ulaştıklarını ifade eden Yavaş, "Kadınlarımız kişi başı aylık 500 ile 2 bin lira arasında kazanıyor. Belediye olarak onlardan elektrik, su parası ve kira almıyoruz. Kadınlarımız evlerinde ya da yaşam merkezinde ürettiği ürünü bize teslim ediyor. Biz de bu ürünleri pazarlıyoruz. Her ayın 15'inde kişinin kazancını banka hesabına yatırıyoruz." dedi.Yavaş, yaptıkları çalışmalarla ilçede kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.Merkezde engellilerin de istihdam edildiğini anlatan Yavaş, şunları kaydetti:"Halkımızın gelenek görenek ve yiyecek alanında yaptığı bütün çalışmaları bir çatı altında topladık. Merkezde üretilen ürünler aynı zamanda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası gibi kurumlara veriliyor. Bu kurumlar da ürünleri hediye olarak takdim ediyor. Yeni kurslar açmak için çalışmalarımız sürüyor. Amacımız ilçemizin kültürünü, geleneğini gelecekle buluşturabilmek. İnsana yatırım yapıyoruz.""Burada çalışmak bana iyi geliyor"Merkezdeki lokantayı işleten Safiye Gemici de tesiste geçen yıldan bu yana çalıştığını belirtti.Emeklilik günlerini merkezde çalışarak geçirdiğini ifade eden Gemici, "Tarhana bezdirmesi yapıyorum. Unutulmuş bir yöresel yiyeceğimiz. Ortamımız çok güzel. Hem vakit geçiriyorum hem aile bütçesine katkı sağlıyorum. Burada çalışmak bana iyi geliyor." diye konuştu.Kurs öğreticisi Zekiye Şenbaş, "Burada olmaktan mutluyuz. Kadınlarımız ne dikmek istiyorlarsa onlara yardımcı oluyorum. 21 kursiyerim var. Ürettiklerini hediye ediyor ya da satıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.