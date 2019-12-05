Haberler » Güncel » Belediyesi çalışmayınca, iş vatandaşa düştü - Haber

Belediyesi çalışmayınca, iş vatandaşa düştü

Malatya'nın Darende ilçesinde yolları köstebek yuvasına dönen köylüler, Darende Belediyesi'nden hizmet alamayınca çareyi kendileri yollarını yapmakla buldu.

05.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:30Belediyesi çalışmayınca, iş vatandaşa düştü
Malatya'nın Darende ilçesinde yolları köstebek yuvasına dönen köylüler, Darende Belediyesi'nden hizmet alamayınca çareyi kendileri yollarını yapmakla buldu.

İlçeye Bağlı Ayvalı Mahallesi Şeref Mezrasında oturan vatandaşlar, yolların köstebek yuvasına dönmesi nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyor. Konuyu birçok kez Darende Belediyesine iletmelerine rağmen çözüm bulamayan bölge halkı ise kürekleri alarak yolu kendileri yaptı.

Mezranın yolunda oluşan çukurları dolduran köylüler, Darende Belediyesine tepki göstererek hizmet gelmediğinden şikayetçi oldu. - MALATYA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00 "NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır" - Haber
13:00 Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi (2) - Haber
13:00 Muğla'da genç kızın ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına tepki - Haber
12:57 Uluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - Haber
12:56 Engelli hakları konuşuldu - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 13:03:21