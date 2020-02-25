Haberler » Spor » Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük - Spor

Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) takımı, sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen antrenman yarışına 4 sporcuyla katılıp 4 derece aldı.

25.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:40Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük
İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) takımı, sezon hazırlıkları kapsamında 'da gerçekleştirilen antrenman yarışına 4 sporcuyla katılıp 4 derece aldı.

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) takımı, bu hafta İstanbul ormanlarında pedal çevirdi. DOSTUM sporcuları Mehmet Doğan, Dilara Gül, Ömür Aktürk ve Meryem Doğan, sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenman yarışını İstanbul Kartal'da bulunan Aydos ormanında koştular.

18 yaş üstü grubun katılım sağladığı bu organizasyonda 3 elit kadın ve 1 elit erkek kategorisinde mücadele eden takımımız, 4 yarışmacı ile de kürsü almayı başararak sezon öncesi performanslarıyla göz doldurdu. Bir ay sonra başlayacak olan dağ bisikleti sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında yapılan antrenman yarışında kendi yaş kategorilerinde; Mehmet Doğan 3'üncü, Dilara Gül 1'inci, Ömür Aktürk 2'nci ve Meryem Doğan 3'üncü oldu. Bu sonuçlarla sporcularımızın tamamı kendi kategorilerinde ilk 3'te yer almayı başardı. - BURSA

İnegöl Belediyespor, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
09:03  25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25.02.2020 11:02:32