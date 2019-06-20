Belediyespor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı

Toplantıda görev dağılımları da yapıldı.

30 Mayıs tarihinde İnegöl Belediyespor kulüp tesislerinde tek liste ile gidilen olağan kongre ile kulüp başkanlığa tekrar seçilen Belediye Başkanı Alper Taban ile yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımının yapıldığı ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Belediyespor tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alper Taban, "Öncelikle ilk yönetim kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongremizi 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirmiştik. Yaşanan yoğunluk, ramazan ayı ve bayram dolayısıyla bir araya gelerek ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirememiştik. Nasip bugüneymiş. İnşallah yeni yönetim kurulumuzla birlikle yapacağımız çalışmalarla önemli işlere imza atacağız" dedi.

14 BRNAŞTA 2500 SPORCU

Belediyespor'un 14 branşta faaliyet gösterdiğini ve bünyesinde 2 bin 500 civarında sporcu bulunduğunu hatırlatan Taban, "Şehrimizdeki gençlerimize faydalı olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz sezon yönetimimizde görev alan arkadaşlarımıza da kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Toplantıda belirlenen görev dağılımı ise şu şekilde oldu: Rıdvan Kocaağa ve Nuhi Solak kulüp başkan vekili, İrfan Kapdan, Hüseyin Orhan, Uğur Şencan voleybol şube sorumlusu, Oktay Can voleybol şube ve dostum sorumlusu, Fatih Aydoğan voleybol şube ve halk oyunları sorumlusu, İsmail Baykan, Yasin Altuntepe basketbol sorumlusu, Hakan Yemişken DOSTUM sorumlusu, Veysel Şahin dağcılık sorumlusu, Ramazan Yılmaz okçuluk sorumlusu, Yunus Keser bisiklet sorumlusu, Korhan Kaynakçı yamaç paraşütü sorumlusu ve Tolga Kaya ise oryantiring sorumlu oldu.