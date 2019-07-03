03.07.2019 13:34
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Belediyespor karatecisi Burak Gencer Dünya Kupası seçmelerine gidiyor

Belediyespor karatecisi Burak Gencer Dünya Kupası seçmelerine gidiyor

Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate takımı sporcusu Burak Gencer, Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate takımı sporcusu Burak Gencer, Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen şampiyonada Belediyespor karate takımından 6 sporcu tatamiye çıkarak kıyasıya mücadele verdi. 27-30 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonasında mücadele eden Mustafakemalpaşa Belediyespor karatecisi Burak Gencer, Genç Erkekler +76 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak Şili'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. - BURSA
Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa, Gaziantep, Türkiye, Genç, Spor

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