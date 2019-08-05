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Belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu şarampole yuvarlandı, kazada 3 temizlik işleri personeli yaralandı.

05.08.2019 12:59 Belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu şarampole yuvarlandı, kazada 3 temizlik işleri personeli yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kapaklı Belediyesine ait 59 UJ 6219 plakalı çöp kamyonu sürücüsü Rıza Kuru Karaağaç Mahallesi'nden Bahçeağıl Mahallesi istikametine doğru ilerlerken karşı şeritten gelen diğer bir kamyonla çarpışmamak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkan çöp kamyonu taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

3 belediye personeli yaralandı

Kazada kamyon sürücüsü Rıza Kuru ile temizlik işçileri Nazım Cin ve Özkan Kara yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ambulansla yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesine nakletti. Kaza sebebiyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken takla atan çöp kamyonu vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Karaağaç, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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