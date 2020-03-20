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Belediyeye gelen 30 müteahhitle Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada görüşüldü

Edirne'de talepleri için belediyeye gelen müteahhit grubu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açık havada görüşüldü.

20.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:08
Edirne 'de talepleri için belediyeye gelen müteahhit grubu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açık havada görüşüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni yapılacak binalara otopark zorunluluğunun 31 Mart'ta yürürlüğe girecek olması nedeniyle kentteki müteahhitler yürürlük süresinin uzatılması talebiyle Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne geldi.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaklaşık 30 müteahhidi koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada bilgilendirdi.
Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müteahhitlerin otopark yönetmeliği ile ilgili kendilerine sunulan haklardan faydalanmak için mart ayı bitmeden ruhsatlarını almak istediğini söyledi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında müteahhitleri belediyeye toplu halde alamadıklarını dile getiren Gürkan, "Toplu halde olunca bulaşma riski artıyor." dedi.
Müteahhitlerin otopark yönetmeliğinin uygulamasında yürürlük tarihinde uzatmaya gidilmesi konusunda talepleri olduğunu ifade eden Gürkan, konuyu ilgili bakanlığın dikkatine sunacaklarını belirtti.
Tedbirler kapsamında grupla bahçede görüştüklerini aktaran Gürkan, "Hepimiz hepimizi düşünmek zorundayız. Kendimizi elbette düşüneceğiz ama etrafımızı, toplumu da düşünmemiz gerekiyor. Bunun üstesinden millet olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma ile gelebiliriz. Bu çok önemli bir husus. Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirlere mutlaka uymamız gerekiyor." diye konuştu.
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Belediyeye gelen 30 müteahhitle Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada görüşüldü

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Belediyeye gelen 30 müteahhitle Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada görüşüldü
Etiketler : Edirne, Güncel

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