Belediyeye gelen misafirlere klasik müzikli karşılama

Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesinde, belediyeye gelen vatandaşlar, oda orkestrasının klasik müzik dinletisi ile karşılanıyor.
Konyaaltı Belediyesince iş ve işlemleri için gelen vatandaşlar güne keyifli başlıyor. Fuaye alanında belediyeye gelen misafirler klasik müzik eşliğinde içeriye giriyor.
Belediyede hafta içi saat 10.00 ile 12.00 arasında orkestranın müzisyenleri keman, gitar, piyonu, çello, yan flüt ve solist eşliğinde müzik dinletisi gerçekleştiriyor.
Vatandaşlar bir yandan müzik dinlerken, bir yandan da iş ve işlemlerini gerçekleştiriyor. Müziği duyan vatandaşlar işlerine kısa bir mola vererek müzik dinliyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen
, "Müzik dolu Konyaaltı" projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'nın müzik dinletilerine ilk olarak belediyeden başladığını söyledi.
Proje ile ilgili olarak vatandaşlardan olumlu görüşler aldıklarını dile getiren Esen, "Şimdilik sadece belediyede müzik dinletisi gerçekleştiriliyor. İlerleyen zamanlarda ise ilçenin farklı noktalarında mini konserler olacak. Amacımız Konyaaltı'nın her noktasında vatandaşımızı sanatla buluşturmaktır." dedi.