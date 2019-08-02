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Belediyeye iş başvurusunda bulunan kadına sözlü tacizde bulunan şahıs adli kontrol şartı ile...

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş başvurusu yapan bir kadını sözlü taciz ettiği iddiası üzerine yakalanarak adliyeye çıkarılan A.D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

02.08.2019 10:55 Belediyeye iş başvurusunda bulunan kadına sözlü tacizde bulunan şahıs adli kontrol şartı ile...
HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş başvurusu yapan bir kadını sözlü taciz ettiği iddiası üzerine yakalanarak adliyeye çıkarılan A.D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş başvurusu yapan bir kadının, sözlü ve mesajları ile taciz ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş başvurusunda bulunan 30 yaşındaki G.K.'nin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan A.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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