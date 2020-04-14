Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’na yüklendi

Beylikdüzü 'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs iş yerinin haksız yere elinden alındığını öne sürerek ekiplerin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı.

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NA İSYAN ETTİ

Söz konusu kişi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alarak "Televizyona çıkıyorlar 'Hak, hukuk' Allah belanızı versin. Ben yaktım, mafya geldi çöktü. Ekrem İmamoğlu da buna müsaade etti. Canan Hanım, bu ülkede CHP'nin gitmediğim kolu kalmadı. Ekrem Bey, metrobüste ayakta duran vatandaşa gidip 'Seni oturtacağım' dedin. Sen kendi bölgendeki işi yapsaydın. Allah belanızı versin" diye bağırdı.

TESLİM OLDU

Şahıs, daha sonra silahını atarak teslim oldu. İşletmeci, polis ekipleri tarafından götürülürken de "İçişleri Bakanım ben sabıkalı, suçlu bir insanım ama ben haklı bir insanım" dedi.