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Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi

Beylikdüzü'nde bir işletmeci, buz pisti olarak kullanılan iş yerini ateşe verdi. Uzun namlulu silahla bir süre polis ekiplerine direnen işletmeci daha sonra teslim olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na taleplerine karşılık vermedikleri için isyan dolu sözler söyledi.

14.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:15

Beylikdüzü 'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs iş yerinin haksız yere elinden alındığını öne sürerek ekiplerin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı.

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NA İSYAN ETTİ

Söz konusu kişi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alarak "Televizyona çıkıyorlar 'Hak, hukuk' Allah belanızı versin. Ben yaktım, mafya geldi çöktü. Ekrem İmamoğlu da buna müsaade etti. Canan Hanım, bu ülkede CHP'nin gitmediğim kolu kalmadı. Ekrem Bey, metrobüste ayakta duran vatandaşa gidip 'Seni oturtacağım' dedin. Sen kendi bölgendeki işi yapsaydın. Allah belanızı versin" diye bağırdı.

Buz pistini yakan iş adamı İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi

TESLİM OLDU

Şahıs, daha sonra silahını atarak teslim oldu. İşletmeci, polis ekipleri tarafından götürülürken de "İçişleri Bakanım ben sabıkalı, suçlu bir insanım ama ben haklı bir insanım" dedi.

Buz pistini yakan iş adamı İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’na yüklendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü, 3. Sayfa
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Yorumlar (3)
YOZGATLI66:ekremın gercek yuzu cıkıyor ortaya
Cevap Yaz 7 13
EBU TALHA:her şey çok güzel olacak diyorlardı.
Cevap Yaz 5 15
SARI:Ağlanacak hallere gelmeye başladık galiba bu virüs mahvetmeye başladı heeee. . . . . .
Cevap Yaz 3 4

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