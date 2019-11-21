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Belediyeye yeni zabıta müdürü

Gemlik Belediyesi'nin yeni zabıta müdürü Ferhat Geyik oldu.

21.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:40Belediyeye yeni zabıta müdürü
Belediyesi'nin yeni zabıta müdürü Ferhat Geyik oldu. Belediyenin kıdemli Ferhat Geyik'e görevi, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından bildirildi.

Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Müdür Ferhat Geyik'in ilçede sevilen ve güvenilen bir isim olduğunu belirterek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Sertaslan zabıtanın vatandaş ile belediye arasında köprü görevinde olan bir kurum olduğunu belirterek, sokaklarda nizam ve intizamı sağlayan, esnafın problemlerine çözüm üreten yetkili birim olduğunu belirtti. Ferhat Geyik'in bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inandığını dile getiren Başkan Sertaslan, yeni müdüre görevinde başarılar diledi. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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