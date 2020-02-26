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Belek'te gala gecesine ünlü yağmuru

ANTALYA'nın turistik beldesi Belek'te düzenlenen gala gecesi ünlüler geçidine sahne oldu.

26.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:11Belek'te gala gecesine ünlü yağmuru

ANTALYA'nın turistik beldesi 'te düzenlenen gala gecesi ünlüler geçidine sahne oldu. Gecede sahne alan Seda Sayan, Funda Arar, Beyazıt Öztürk ve Kubat hayranlarını coşturdu.

Geçen yıl Japonya merkezli Nippon Paint Holding tarafından satın alınan bir boya markası, 2020 yılı bayi toplantısını Belek'teki beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirdi. 4 bin kişinin katıldığı 2 gün süren toplantılarda 2020 yılının hedefleri ve planlanan projeler masaya yatırıldı. Toplantıların ardından Nest Convention Center'da düzenlenen gala gecesinde Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahneye çıktı. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk esprileriyle geceye renk kattı. Ardından sahne alan Seda Sayan, Funda Arar ve Kubat ise şarkılarıyla konukları coşturdu.

SAHNE KOSTÜMLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Seda Sayan, sesiyle ve güzelliğiyle olduğu kadar gece için hazırlattığı elbisesiyle dikkat çekti. Ayna parçalarından oluşan elbise gözlere hitap etti. Seda Sayan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Aynı gecede sahneye çıkan Funda Arar ise altın sarısı derin yırtmaçlı elbisesiyle alkış aldı. Arar, güzelliğiyle olduğu kadar sesi ve giyimiyle de geceye damgasını vurdu.



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Kaynak: DHA

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