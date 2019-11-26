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Belemedik, sonbaharda görsel şölen sunuyor

Almanlar tarafından 1905'te yapılan Bağdat-Hicaz demir yolu hattının devamı niteliğindeki Belemedik Tren İstasyonu'nun bulunduğu tabiat parkı, doğa fotoğrafçıları, yürüyüşçüler ve ziyaretçilerine sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor.

26.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:56Belemedik, sonbaharda görsel şölen sunuyor
Almanlar tarafından 1905'te yapılan Bağdat-Hicaz demir yolu hattının devamı niteliğindeki Belemedik Tren İstasyonu'nun bulunduğu tabiat parkı, doğa fotoğrafçıları, yürüyüşçüler ve ziyaretçilerine sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor.
'nın Pozantı ilçesi yaylalarından Belemedik'te, sonbaharda çeşitli ağaçların döktüğü yapraklarla sarı ve kızılın tonları gün yüzüne çıkıyor.
Zengin doğa manzarası, taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleriyle ünlü Belemedik'te, özellikle 200 yılı aşkındır ayakta olan çınar ağaçları ve sonbaharda dökülen yapraklar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Belemedik, bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı filmler ile bazı dizi setlerine de ev sahipliği yapıyor.
Ziyaretçilerden İlknur Halıcı, Bolu'da yaşadığını belirterek, "Belemedik'in, Karadeniz'in güzelliğini özellikle sonbahar aylarında aratmadığını düşünüyorum. Belemedik'in tarihi güzellikleri ve kalıntılarının burada çok güzel korunduğunu ve bunlara değer verildiğini de fark ettim. İnsanlardan da tek dileğim bu güzelliklerin kirletilmemesi." diye konuştu.

Bağdat, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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