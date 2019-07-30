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Belen'de heyelandan zarar gören su kaynağı temizlendi

HATSU, yüksek kesimlerde oluşan heyelan ve sel nedeniyle içme suyu hatlarında oluşan sıkıntıları gidermeye devam ediyor.

30.07.2019 13:29 Belen'de heyelandan zarar gören su kaynağı temizlendi

Olumsuz hava koşullarının dağlık bölgelerde bulunan su gözlerinden mahallelere iletilmesi sırada kullanılan boruların tahrip olmasına neden olduğunu bildiren Genel Müdürlük, Belen ilçesinde geçtiğimiz günlerde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldiğini ve dağlık kesimlerde zarar gören içme suyu hatları ile su kaynaklarının zor şartlar altında ekipler tarafından yenilendiğini açıkladı.

Belen ilçesine bağlı Kıcı Mahallesi'nde yapılan çalışma hakkında bilgi veren İdare, Fenk Mevkiinde bulunan su kaynaklarının ve içme suyu hattının parçalanması ile oluşan su sorununu gidermek amacıyla su kaynağında temizlik yapıldığını ve arızalanan içme suyu hattının onarıldığını kaydetti.


Belen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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