Belen'in Yolları Büyükşehir İle Yenileniyor

Hatay halkının temiz, sağlıklı ve güvenli yollarda ulaşımını sağlaması amacıyla tüm gayretiyle çalışan Büyükşehir ekipleri, vatandaşları modern yollara kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Belen Şehit Mahmut Açıl Caddesi'nde beton asfalt serim çalışması gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.
HBB ekipleri, il genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının ilerleyen günlerde de tüm hızıyla devam edeceğini bildirdi.
04 Aralık 2018 Salı 11:34