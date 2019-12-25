"Belgesel Sinemada Anlatı ve Yapım Teknikleri" söyleşisi

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) "Belgesel Sinemada Anlatı ve Yapım Teknikleri" adlı söyleşi düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide, belgesel sinema alanında, ulusal ve uluslararası ödüllere sahip yönetmenler Veysel Akşahin ve Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Sinema Televizyon öğrencisi Tolunay Tekmek öğrencilerle buluştu.

Program, Akşahin'in "Hala" ve Tekmek'in "Pembe Kimlik" adlı ödüllü belgesel sinema filmlerinin izlenmesi ile başladı.

Belgesel sinema filmlerinin izlenmesinin ardından Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Turgay Kural'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, Akşahin belgesel yapım süreci ve teknikleriyle ilgili, Tekmek ise ulusal ve uluslararası belgesel sinema festivallerine katılım süreci hakkında bilgi verdi.

Program, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Yalman'ın Tolunay Tekmek'e, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fidan Koraltan'ın Veysel Akşahin'e teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA