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Belgrad Ormanı'na akın bugün de devam ediyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını dikkate almayanların, Belgrad Ormanı'na akını bugün de devam etti.

21.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:20
Belgrad Ormanı'na akın bugün de devam ediyor
-KORONAVİRÜS salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını dikkate almayanların,  Belgrad Ormanı'na akını bugün de devam etti. Ortaya çıkan görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılıyor. Günlerden bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular dün ve bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU OTOPARKLAR DOLDU

Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu.

GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR

Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve güvenli mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin de güvenli mesafeyi de korumaları dikkat çekti. Piknik alanında oturan yaşlı bir çift de yer aldı.

YİNE YAŞLILAR

Ormana yürüyüşe geldiğini belirten 67 yaşındaki Bahri Yurttaş, "Ben 1 saat çıkıyorum evden, 1 saat sonra eve gidiyorum. Sürekli evde kalmadığım için virüs korkutmuyor. Aşağı yukarı her gün dışarı çıkıyorum, rutin yürüyüş yapıyorum 1 saat. Eldivenim maskem her şeyim var. Hava güneşli diye takmadım" dedi.

"ÇOCUKLAR ÇOK BUNALDI"

Çocuklarıyla beraber Belgrad Ormanı'na gelen Neriman Aydemir ise,  "Çocuklar çok bunaldı ve evde artık onları telefondan uzaklaştırmak için bütün faaliyetleri denedik. Kitap okumaktan çok sıkıldılar. Evde hobiler yaptık, kozalak aldık boyadık, ama ormana kaçalım dedik arabayla. Bir nefes alıp, tur atıp tekrar evimize gidiyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Belgrad Ormanları, Koronavirüs, Güncel

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