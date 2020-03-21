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BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER

BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER (Havadan görüntülerle)Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul, (DHA) - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 'evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti.

21.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:57
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER
BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER (Havadan görüntülerle)
Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul , (DHA) - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 'evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü.
Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU OTOPARKLAR DOLDU
Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.
GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR
Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler : Belgrad Ormanları, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel

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