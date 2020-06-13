BELGRAD ORMANI'NA PİKNİKÇİ AKINI -2

BELGRAD ORMANI'NA PİKNİKÇİ AKINI -2 (havadan görüntülerle)Haber: Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER- Kamera: Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) - Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.

13.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:47
BELGRAD ORMANI'NA PİKNİKÇİ AKINI -2 (havadan görüntülerle)
Haber: Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER- Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) - Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Orman içindeki araç yoğunluğu dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta Belgrad Ormanı'nda yoğunluk yaşanmış, uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda da bazı İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu. Ormana gelen piknikçiler sabah saatlerinde çay demleyip kahvaltı yaptı. Çocuklar ise park alanında oynadı. Belgrad Ormanı içindeki araç yoğunluğu da dikkat çekti.
"CUMARTESİ BİRAZ DAHA YOĞUNLUK AZ OLUYOR"
Ailesiyle pikniğe gelen Sinan Aykut, "Sekiz buçuk gibi geldik. Biz geçen hafta evdeydik. Çünkü çocuklar için kısıtlama devam ediyordu. Çocuklara da kısıtlama kalkınca bu haftayı değerlendirmek istedik. Cumartesi biraz daha yoğunluk az oluyor. Yarın evde oturacağız çıkmayacağız. Yarın daha çok kalabalık olur diye düşünüyorum. O yüzden Cumartesiyi tercih ettik. Saat 3, 4 gibi ayrılırız" diye konuştu.
"EVDE ÇOK BUNALDIK"
İbrahim Selçuk, "Saat 17.00'ye kadar buradayız. Hava alalım dedik. Çünkü çocuklar falan baya sıkıldılar. Piknik yapalım dedik. Her zaman için endişemiz var. Sağlık Bakanlığı henüz tehlikeli geçmiş değil diyor. Ondan dolayı endişemiz tabii ki var. Mecburen de geldik" ifadelerini kullandı. Aytür Selçuk ise, "İlk defa geldik güzel. Kahvaltı için yumurtalı patates hazırlıyorum. Saat 09.00 gibi geldik. Evde çok bunaldık, çok sıkıldık torunları getirdik" şeklinde konuştu. BELGRAD ORMANI’NA PİKNİKÇİ AKINI -2

Kaynak: DHA

Etiketler: Belgrad Ormanları, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Haber
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Haber
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Haberler››Güncel››BELGRAD ORMANI'NA PİKNİKÇİ AKINI -2 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:29: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım tırı Sancak bölgesine ulaştı - NOVİ - Haber 16:29: Bartın Üniversitesi'nin 2020 yılındaki 16'ıncı projesi de desteklenmeye değer görüldü - Haber 16:29: Yağmur yağdı, dışarı deniz botuyla çıktı - Haber 16:29: Çin'de yoldan çıkan yakıt tankerinde patlama: 4 ölü, 50'den fazla yaralı - Haber 16:29: Üniversiteli genç, oyuncak ve kitaplarla köydeki çocukların yüzünü güldürdü - Haber 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin 14:38: Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu - Haberler 14:34: Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak - Haber 14:30: AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış - Haber